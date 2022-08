Cilento, fondi Pnrr per il collegamento tra il Cilento interno e la Cilentana

PRIGNANO CILENTO. Il Comune di Prignano Cilento punta a fondi del Pnrr per un’importantissima opera strategica per il territorio.

Insieme ai comuni di Cicerale, Monteforte e Stio, infatti, si punta a proseguire un progetto già oggetto di un accordo di programma per il collegamento della Cilentana, presso la Diga Alento, con la Sr488 che collega i comuni dell’interno.

Il progetto è stato realizzato in più lotti dal Consorzio di Bonifica Velia e finanziato per il suo completamento per 16 milioni di euro dalla Regione Campania. Tuttavia aggiornato al vigente preziario prevede una spesa maggiore, di 26milioni di euro con un aggravio sul costo di oltre 9 milioni di euro.

Ed è proprio questa la cifra che si punta ad ottenere, non essendo finanziata dai contributi assegnati dalla Regione. Nell’ambito del progetto Cis Grande Salerno che assegna fondi ai comuni, singolarmente o in forma associata per varie iniziative, tra cui turismo e mobilità sostenibile, si è deciso di candidare la progettazione a finanziamento per la parte non coperta dalla Regione.