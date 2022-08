Agropoli: Elvira Serra e Benedetta Scuderi candidate al Parlamento

Aumenta il numero dei cilentani candidati alle prossime elezioni politiche. In campo scende anche l’agropolese Elvira Serra, attuale consigliere di minoranza, che ha risposto “presente” alla chiamata di Azione – Italia Viva.

Per Serra una candidatura alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Campania 2 Eboli – Cilento. Il partito ha messo in campo personaggi di spessore sul territorio, come Matteo Renzi e Mariastella Gelmini al plurinominale al Senato, mentre al plurinominale alla Camera c’è anche Mara Carfagna. “Siamo sempre dei moderati. E’ la nostra casa più congeniale” il commento di Elvira Serra.

Non sarà l’unica agropolese in campo perché avrà un ruolo di primo piano anche Benedetta Scuderi, figlia dell’ex amministratore Antonello Scuderi.

La 31 enne di Agropoli ma residente a Milano, laureata in giurisprudenza e specializzata in sostenibilità, guiderà la lista di Verdi – Sinistra Italiana nella circoscrizione estero per la Camera.