Vallo della Lucania: ok ad interventi per il De Berardinis e il Parco della musica

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto definitivo, per lavori di sistemazione esterna e completamento del Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” e del “Parco della Musica”.

Sistemazione ed adeguamento del teatro e Auditorium a Vallo della Lucania: ecco il progetto

Il progetto, per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 (di cui € 626.000,00 per lavori e € 374.000,00 di somme a disposizione) rientra nell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, nel limite di una dotazione finanziaria di 100milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Nello specifico l’Ente ha previsto una serie di interventi di sistemazione attraverso la realizzazione di azioni che hanno il fine di migliorare la fruizione dello spazio urbano e dare un’accoglienza migliore ai fruitori.

L’avviso mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e la qualità dell’offerta, facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

Il commento

“E’ nostra intenzione, dotare il Comune di impianti funzionanti e che rispondano alle esigenze dei cittadini e di quanti visitano i nostri centri di cultura e diffusione dell’arte come l’Auditorium e del parco della musica- così fanno sapere da palazzo di città– risultano, perciò, fondamentali, le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di attuare degli interventi mirati”.