Torchiara: aderisce al “Patto per la Lettura”

TORCHIARA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Farro, ha approvato il “Patto per la Lettura”.

Con un apposito Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate all’individuazione di potenziali sottoscrittori del Patto per la lettura del Comune di Torchiara al fine di coinvolgere il più ampio numero di soggetti: istituzionali, associativi, della filiera del libro, della cultura e dell’inclusione sociale.

Saranno ammesse alla valutazione della Giunta Comunale le istanze avanzate da soggetti pubblici e privati che operano in attività di promozione della lettura e da tutti coloro che condividono l’idea che la lettura sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo: sindaco@comunetorchiara.it.

Le finalità

L’obiettivo del “Patto per la Lettura”, è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori.

La sottoscrizione del “Patto per la Lettura” ha come finalità la creazione di una sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della comunità.