Montesano: museo senza barriere. Ecco il progetto

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Fondi Pnrr per l’abbattimento delle barriere. Il Comune di Montesano sulla Marcellana, guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi, ha scelto di intervenire per migliorare la fruibilità degli ambienti del museo civico.

Montesano: interventi al museo civico

A tal proposito in Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza garantisce fondi per i luoghi culturali quali biblioteche, musei, ecc… per renderli accessibili a tutti, compresi i portatori d’handicap.

Ecco allora che il Comune ha predisposto di un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di creazione di percorsi dedicati e di implementazioni delle iniziative messe in campo proprio per garantire una più facile accessibilità.

Il costo degli interventi ammonta a circa 55mila euro.