Miglior tesi di laurea sul Cilento: ecco la vincitrice del Premio Francesco ed Evelina Vecchio

L‘associazione culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” ha annunciato il vincitore del premio omonimo, dedicato agli studenti universitari che nella tesi di laurea hanno presentato e discusso un argomento inerente al Cilento.

Per l’edizione 2022 è stata dichiarata vincitrice la tesi della dottoressa Sara Scarano, intitolata “Local economic developement, challenges for sustainable growth: the case study of Altavilla Silentina”.

La premiazione si svolgerà nel locale di “Biblioerica” a Capaccio il giorno 30 agosto alle 19:00.

Il premio consiste in una borsa di studio assegnata in ricordo dei coniugi Evelina Apolito e Francesco Vecchio.

Viene sostenuto dai figli Bruno, Silvana e Sergio, docenti universitari, per rimarcare il grande attaccamento dei genitori a quella terra nella quale sono nati e dove hanno concluso le loro esistenze. L’iniziativa intende valorizzare le intelligenze dei giovani del Cilento.

La valutazione delle tesi in concorso viene effettuata da una commissione presieduta dal Presidente dell’Associazione e composta da altri studiosi nominati in funzione degli argomenti delle tesi in concorso.