Al via il Campo Natura Green 2022 nel Cilento, Diano e Alburni

La Lipu è l’associazione per la conservazione della natura dal 1965, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia.

“Siamo una grande comunità di soci, volontari, operatori, convinti che l’ambiente abbia un ruolo molto importante per le persone e per la società. Vogliamo un mondo in cui la gente viva in armonia con la natura, in modo equo e sostenibile, e ci battiamo quotidianamente per questo.

Gli uccelli sono il simbolo, l’orizzonte della Lipu. Pertanto anche per questo nuovo anno con i volontari Lipu da tutta Italia abbiamo organizzato il campo Natura Green estate 2022 nel bellissimo Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove una varietà incredibile di organismi, esseri piccolissimi, piante, animali ed ecosistemi tutti legati l’uno all’altro, tutti indispensabili. Anche noi facciamo parte della biodiversità e sfruttiamo i servizi che ci offre: grazie alla biodiversità la Natura è in grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana“.

La Lipu Sezione Salerno, continua a proteggere e a monitorare questo grande patrimonio naturalistico e faunistico, nel territorio che parte da Postiglione, fino a Sant’Angelo a Fasanella. Le attività che i giovani volontari effettueranno saranno molteplici. Monitoraggio ambientale – istallazione nidi in legno per a fauna -istallazione tabelle Aib – pulizia sentieri – non mancheranno escursioni e passeggiate nel parco.

Il campo è sempre in collaborazione con i Carabinieri Forestali.