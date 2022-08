La denuncia: atti vandalici nella notte a Scario 

La scorsa notte a Scario si sono verificati episodi di vandalismo a danno di alcune attività commerciali situate nei pressi del bivio della nota località turistica. Secondo la ricostruzione dei fatti, un gruppo di giovani, nel cuore della notte, presumibilmente dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, scaraventavano tavolini e sedie di un bar della zona nell’adiacente vallone San Luca, unitamente alla cartellonistica ed una bicicletta.

“Siamo sconcertati – dichiarano i Consiglieri di opposizione del Gruppo Liberi di Scegliere – si tratta dell’ennesimo episodio che impone l’assunzione urgente di provvedimenti da parte delle autorità. È l’ulteriore dimostrazione di quanto sia indispensabile l’installazione su tutto il territorio comunale di un sistema di videosorveglianza che funga sia da deterrente che da strumento utile per perseguire eventuali reati. Ricordiamo i tentativi di furto di recente messi in atto in alcune zone del paese ed il disastro accorso nei giorni scorsi lungo la costa della Masseta.”

Per tale ragione il gruppo di opposizione presenterà un’interrogazione all’Amministrazione Comunale. “Vogliamo esprimere – conclude la nota – la nostra solidarietà alle attività commerciali vittime di quanto accaduto, con l’auspicio che questi eventi impongano una seria riflessione anche sulla qualità del turismo dei nostri territori”.