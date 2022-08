L’Almanacco del 20 agosto 2022

Almanacco del 20 agosto 2022:

Santi del giorno: San Bernardo di Clairvaux (Abate e Dottore della Chiesa) protettore di apicoltori, ceraioli e renaioli.

San Samuele (Giudice e Profeta d’Israele)

San Xacatur di Tigranakert (Martire Armeno)

Etimologia: Bernardo, nome franco dall’affascinante Etimologia, che lo vede derivare dal germanico “berno”, “orso”, unito ad “hardhu”, “valoroso”, ovvero “coraggioso come un orso”. Questo antichissimo nome barbaro ebbe grande diffusione, grazie al Santo che lo rese celebre.

Proverbio del giorno:

Chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio.

Aforisma del giorno:

Insomma, non filosofeggiate sui vostri difetti e non replicate, proseguite francamente. No, Dio non saprebbe perdervi, mentre che per non perderlo voi persistete nelle vostre risoluzioni. Che il mondo rovesci, che tutto sia nelle tenebre, in fumo, in tumulto; ma Dio è con noi. Di che dunque temeremo? Se Dio dimora nelle tenebre e sul monte Sinai, tra i lampi e i tuoni, non dobbiamo essere contenti sapendo di essere vicino a lui? (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1858 – Darwin espone la teoria sull’evoluzione: Sui Proceedings della Linnean Society di Londra (la più importante associazione del mondo per lo studio e la diffusione della tassonomia e della storia naturale) viene pubblicato unmanoscritto del naturalista Alfred Wallace insieme ad alcuni brani del manoscritto di Charles Darwin. Un documento che anticipa la teoria dell’evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. Il mondo scientifico entra in fermento e resta in attesa della grande opera di Darwin che arriverà un anno dopo, il 24 novembre del 1859.

1960 – Inaugurato l’aeroporto di Fiumicino A meno di una settimana dalla XVII edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico.

Sei nato oggi? I nati il 20 agosto possono essere mossi, perfino dominati per gran parte della vita, da avvenimenti del loro passato che sono stati tenuti segreti. I più coraggiosi dovranno risolvere questo mistero personale affrontandolo senza paura e lavorando per superarlo. A parte pochi confidenti intimi, tuttavia, molti dei nati in questo giorno sono destinati a non condividere con nessuno la loro verità: sono infatti persone spesso sole, malgrado il successo che possono ottenere nella vita. Talvolta nemmeno la persona stessa conosce, almeno a livello cosciente, la natura del suo segreto: magari sa che è successo qualcosa che lo ha turbato, ma non sa esattamente che cosa.

Celebrità nate in questo giorno:

1948 – Robert Plant: Nato a West Bromwich, in Inghilterra, è un cantante, musicista e compositore tra i più osannati della musica rock.

1936 – Carla Fracci: Nata a Milano, è una delle più importanti ballerine della storia.

1923 – Giorgio Albertazzi: Nato a Fiesole, in provincia di Firenze, è stato un noto attore e regista teatrale, interprete di numerosi film per il cinema e la TV.

1928 – Luciano De Crescenzo: Nato a Napoli, è un famoso scrittore, regista e attore, studioso di filosofia antica, in particolare di quella greca (che riesce a raccontare con ironia e con un linguaggio semplice).