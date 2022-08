Cilento Travel Experience fa tappa ad Agropoli e Perdifumo

Doppio appuntamento con la musica per Cilento Travel Experience. Lunedì 22 Agosto, ad Agropoli, presso l’Oasi Naturalistica Trentova Tresino, si terrà il concerto de “I Picarielli”, una compagnia di musica popolare nata a Salerno nel 2004. Il 23 Agosto, invece, a Perdifumo, si esibirà la giovane artista Alessia di Renna, con la sua storica band “To groove sband”.

Cilento Travel Experience è un progetto, finanziato dai fondi regionaali POC Campania 2014/2020 – Linea strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura” – DGRC n. 298 del 07/07/2021 e n. 545 del 30/11/2021. Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania, che vede il comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Rutino, Agropoli, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Giungano, Torchiara e Prignano Cilento.

Il progetto prevede tre itinerari turistici alla scoperta delle tradizioni: i viaggi dei borghi, i viaggi del viandante e i viaggi del gusto

Con le tappe di Agropoli e Perdifumo si delinea sempre di più il percorso musicale per conoscere le tradizioni del Cilento. Lillo De Marco, direttore artistico de “I viaggi dei borghi”, ha scelto con cura gli spettacoli in programma all’insegna della professionalità, come confermano gli appuntamenti di Agropoli e Perdifumo.

Il gruppo di musica popolare i “ Picarielli ”è composto da musicisti provenienti da diverse esperienze. Il loro percorso di ricerca e riproposizione di brani tradizionali è culminato nel primo album ,“Intro”, che ha venduto oltre tremila copie. Nel 2010 è uscito il loro secondo lavoro discografico, “Passa o Tiemp”, che ha riscontrato notevoli consensi. A Maggio di quest’anno, con l’inedito “ Bella Antonella “, i Picarielli si sono aggiudicati il premio del conservatorio di Salerno come migliore inedito ispirato alla musica popolare. L’intento del gruppo è far conoscere le tradizioni del territorio attraverso il ballo e l’interpretazione innovativa dei brani.

Alessia Di Renna, in concerto nel centro storico di Perdifumo, è una giovane cantautrice di Vallo Della Lucania, interprete delle più belle canzoni del repertorio della musica leggera italiana. È accompagnata dalla “To groove sband”, composta da Leonardo Amato alla batteria, Angelo Sodano alla chitarra , Antonio Sessa al piano e Pasquale Mastrogiovanni al Basso .