L’Almanacco del 19 agosto 2022

Almanacco del 19 agosto 2022:

Santi del giorno: San Ludovico di Tolosa (Vescovo)

San Giovanni Eudes (Sacerdote)

Sant’Italo (Martire)

Etimologia: Ludovico, deriva dal germanico antico Chlodovech, adattato in seguito in Hludwig. Questo termine risulta composto da hlud, “gloria” e wig, “guerriero”. Il significato complessivo è dunque “guerriero celebre, valoroso guerriero”.

Proverbio del giorno:

Agosto empie la cucina e settembre la cantina.

Aforisma del giorno:

La strada dei nostri desideri deve essere circoscritta e limitata ad un breve limite delle utilità più prossime e contigue. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1991 – Golpe in Urss In contrasto con l’azione riformatrice avviata da Michail Gorbaciov con la “Perestrojka” del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L’obiettivo è quello di far saltare la firma del Nuovo Trattato d’Unione, che avrebbe trasformato l’Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Il blitz ha i suoi riferimenti nel vice di Gorbaciov, Gennadi Janaev, nel primo ministro Valentin Pavlov, nel ministro della Difesa Dmitriy Jazov e nel capo del KGB Vladimir Kryuchkov, uniti nel “Comitato generale sullo stato di emergenza”.

Sei nato oggi? I nati il 19 agosto sono spesso assorbiti da questioni inerenti all’occultazione o alla divulgazione di notizie riguardanti sia se stessi sia gli altri; tali notizie possono essere di carattere personale oppure riferirsi ad argomenti oggettivi di carattere scientifico, filosofico o naturale. In genere, dopo averle tenute per sé per un pò, queste persone finiscono per portarle in grande stile all’attenzione del mondo. I nati in questo giorno sono piuttosto difficili da classificare: proprio quando sembra di averli finalmente capiti e “inquadrati”, essi sfuggono ai criteri fissati, e per questo sono spesso accusati, a torto, di essere inaffidabili e indegni di fiducia. Per comprenderli fino in fondo, occorre anzitutto accertare come mai abbiano tanto bisogno di rimanere nell’ombra in alcuni casi e di rivelarsi, invece, in altri.

Celebrità nate in questo giorno:

1953 – Nanni Moretti: Nato a Brunico, in provincia di Bolzano, è un regista, produttore cinematografico e attore, tra i migliori in circolazione.

1969 – Matthew Perry: Nato a Williamstown, in Massachusetts, è un attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sit-com Friends, con il personaggio di Chandler Bing.

1946 – Bill Clinton: Nato a Hope, in Arkansas, è un politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico americano.

1883 – Coco Chanel : Nata a Saumur, nella Loira francese, Gabrielle Bonheur Chanel è stata una delle più acclamate stiliste del Novecento e una pioniera del concetto di femminilità nella moda.

Scomparsi oggi:

1954 – Alcide De Gasperi: La più alta figura di statista che l’Italia abbia conosciuto, ricordato come primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell’Unione Europea.

1936 – Garcia Lorca : Poeta tra i più insigni del Novecento europeo e principale esponente della cosiddetta età d’argento della letteratura spagnola, la raffinatezza e l’impeto dei suoi versi continuano ad affascinare.

1662 – Blaise Pascal : Ricordato tra le personalità di maggior rilievo del Seicento, contribuì allo sviluppo del sapere con i suoi studi di matematico, fisico, filosofo e teologo