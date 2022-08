Due incidenti in poche ore ad Agropoli

Doppio incidente stradale questo pomeriggio ad Agropoli. Il primo si è verificato all’incrocio tra via Pio X e via Salvo d’Acquisto. Nei pressi della rotatoria un uomo a bordo di una bicicletta si è scontrato con una vettura che proveniva dalla direzione ospedale.

Ad avere la peggio è stato il ciclista soccorso dei sanitari del 118. Presenti sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Il secondo incidente si è verificato poco prima delle 17 in via Taverne, all’incrocio con via della Libertà. A scontrarsi due utilitarie, probabilmente per un problema di precedenze non rispettate.

Sul posto gli agenti della polizia municipale e gli uomini di Pissta per il ripristino della sede stradale. Per fortuna nessuna conseguenza per le persone a bordo dei veicoli, dei vacanzieri che soggiornano in città.