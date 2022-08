Cinema: ecco la programmazione del weekend nel Cilento

Per tutti gli amanti del cinema anche d’estate, in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è possibile concedersi qualche ora di relax, in sale climatizzate.

Ecco tutti i film in programma nelle sale del Cilento

Cineteatro Eduardo De Filippo- Agropoli, Via Taverne (locale climatizzato)

Dal 18 al 31 agosto

Spettacolo ore 20:00

Minions 2- come gru diventa cattivissimo

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, il film diretto da Kyle Balda, è il sequel del film d’animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo Me. Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70.

Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo. Purtroppo, però, le selezioni non vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino e inizialmente non rimangono affatto impressionati da lui. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano e ruba una pietra ai Malefici 6, che si mettono immediatamente sulle sue tracce per recuperare l’artefatto. Da aspirante membro del gruppo del male, il dodicenne diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga, affida a un Minion la pietra. Ma cosa succede quando lo sbadato Minion perde accidentalmente la tanto agognata pietra?

Dal 18 al 23 agosto

Spettacolo ore 21:45

Elvis

Elvis, film diretto da Baz Luhrmann, racconta la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley (Austin Butler), mostrando la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell’innocenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), con il quale Elvis intreccerà un sodalizio artistico della durata di circa vent’anni. Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall’ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale, fino a quel momento mai toccata da nessun’altra star con così tanta veemenza. Il tutto mentre l’America vive uno sconvolgimento socio-culturale, che la porterà a grandi cambiamenti.

Nel cast troviamo anche Olivia DeJonge che interpreta Priscilla Presley, la moglie di Elvis con cui il divo è convolato a nozze nel 1967 e, nonostante le tante relazione attribuitigli, l’unica donna che il Re abbia sposato.

Cinema Bolivar- Marina di Camerota, Via Bolivar 92

Dal 18 al 31 agosto

Spettacoli ore 19:00/ 21:00 tranne nei giorni 21 agosto, spettacolo previsto solo alle ore 21:00 e nei giorni 28 e 31 agosto, spettacolo solo alle 19:00

Per la serie il calcio sul grande schermo

21 agosto- ore 18:30

Napoli VS Monza

Cineteatro Tempio del Popolo- Policastro Bussentino, Via Duomo

Fino al 23 agosto

Spettacolo ore 21:00

(si consiglia di recarsi almeno un’ora prima al botteghino)

21 agosto- ore 18:30

