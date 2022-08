A Castellabate la Festa del Mare

Lunedì 22 Luglio 2022 si svolgerà la Festa del Mare a Castellabate.

Un evento dedicato all’inestimabile risorsa blu, fonte di sostentamento, riserva naturale di incommensurabile bellezza e grande attrattiva turistica.

I festeggiamenti si terranno nella suggestiva ed incantevole Punta dell’Inferno e si apriranno

alle ore 19:30 con la benedizione del mare da parte del parroco Don Roberto Guida alla presenza di tutte le associazioni del territorio legate al mare.

Alle ore 20:00 gli eleganti ed armonici movimenti coreografici delle ballerine della scuola di danza Progetto Danza di Marianna Lupo incanteranno tutto il Lungomare.

Proprio in questa magica cornice alle ore 21:00 si terrà la presentazione ufficiale della squadra Polisportiva Santa Maria, realtà sportiva locale che conta quest’anno 90 anni di storia, per la stagione calcistica 2022-2023, che vede i giallorossi per il terzo anno consecutivo in serie D.

A seguire dalle ore 21:30 Punta dell’Inferno si accenderà con la musica dei Sud Sound System, band salentina di grande successo.

“La programmazione estiva continua a dar vita a serate di successo e di intrattenimento per i tanti ospiti e turisti di Castellabate. Questa festa è un evento organizzato proprio per celebrare il nostro mare, nostro grande attrattore, insignito di tanti vessilli e riconoscimenti proprio per la sua bellezza e valore” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Abbiamo voluto dedicare un evento proprio al mare, quest’enorme risorsa di vita blu che rende Castellabate ancor più bella e incantevole. Una vera e propria festa che si concluderà con il concerto di questa famosa band per poter coinvolgere anche i più giovani. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati con noi per l’organizzazione di questa festa del mare 2022” afferma il consigliere Clemente Migliorino.