È ancora emergenza incendi nel basso Cilento. In questo momento è in corso un rogo in via di espansione sulla Strada Statale che collega Sapri a Lagonegro; le fiamme si stanno propagando a velocemente minacciando anche gli automobilisti.

I Vigili del Fuoco, allertati dalle segnalazioni dei passanti, stanno arrivando sul posto.

Il gran caldo e la folta vegetazione stanno facilitando il diffondersi delle fiamme.