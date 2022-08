Piaggine: ok a lavori sulla strada d’accesso alla Cappella del Monte Vivo

PIAGGINE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, programma interventi di manutenzione straordinaria al tratto di strada si accesso alla Cappella del Monte Vivo.

Manutenzione straordinaria e valorizzazione delle bellezze di Piaggine: ecco il progetto

Per la realizzazione del progetto, l’Ente, ha richiesto un sostegno finanziario da parte della Fondazione BCC Monte Pruno di Roscigno Laurino e Fisciano, la quale ha accolto la richiesta, in virtù del fatto che il Comune di Piaggine, non possiede le risorse necessarie per attuare l’iter e procedere con gli interventi in programma.

In un’ottica di promozione e valorizzazione del territorio e quindi della tutela delle bellezze naturalistiche, l’amministrazione ha individuato, come intervento prioritario, il recupero delle aree e strutture di maggior pregio al fine di assicurare la giusta fruizione ai cittadini.

Nello specifico, in questo quadro, assume particolare rilevanza la definizione di un progetto di recupero dell’area del Monte Vivo in cui è collocata la cappella dedicata alla Madonna del Monte Vivo che richiama numerosi visitatori, in particolare nel giorno di Ferragosto, nel giorno dedicato alla Madonna dell’Assunta.