Ombrellone selvaggio, terzo blitz dell’estate ad Agropoli

𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐁𝐋𝐈𝐓𝐙 𝐎𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄 “𝐒𝐄𝐋𝐕𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎”. 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐒𝐏𝐈𝐀𝐆𝐆𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐂𝐈𝐍𝐀

Questa mattina, considerata la perseveranza nella cattiva abitudine di occupare abusivamente suolo demaniale, è entrato nuovamente in azione sulla spiaggia della Licina, il Comando di Polizia Municipale coadiuvato da personale dell’Agropoli Cilento Servizi, con due mezzi.

Sono stati sequestrati circa un centinaio di attrezzature balneari tra ombrelloni, sedie, gonfiabili, tavole da surf, lettini e spiaggine. Alcuni degli articoli erano stati legati con delle catenelle alle recinzioni. La nuova operazione segue di una settimana un altro blitz che venne messo in campo su questo ed altri arenili.

“Il nuovo servizio – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – è stato messo in campo per ribadire ancora una volta, anche in virtù dell’ordinanza emanata lo scorso 20 luglio sulla disciplina delle attività balneari, che non è possibile prenotare un posto al sole o comunque occupare abusivamente porzioni di arenile di libera fruizione”.