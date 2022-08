Cannalonga: punta a migliorare l’operatività del Centro di Raccolta

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha approvato il progetto esecutivo denominato “Opere e acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta”, per l’importo di complessivi € 30.000,00.

Fondi per migliorare il Centro di Raccolta

L’Ente cilentano è dotato di un CdR, ubicato in Via Logge. L’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di migliorare l’operatività del centro, motivo per cui ha dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di redigere un apposito progetto che definisca i lavori e le forniture necessarie al soddisfacimento delle su richiamate necessità.

Per questo Cannalonga intende partecipare al Bando che assegna risorse economiche messe a disposizione dai Produttori di AEE. Il Bando in questione è articolato in tre distinte Misure, tra cui la “Misura A”, relativa alla “realizzazione di opere presso i Centri di Raccolta (CdR) e/o all’acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta, che non siano già stati effettuati al momento della pubblicazione del presente Bando”.

L ‘ammontare del contributo concesso per ciascuna domanda è pari all’85% del costo totale dell’intervento, fino a un importo massimo pari a €30.000,00.