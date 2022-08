Agropoli: vigili recuperano valige rubate da un’auto

Gli agenti della polizia municipale di Agropoli, guidati dal comandante Sergìo Cauceglia, hanno recuperato della refurtiva portata via da un’auto parcheggiata in via della Lanterna, alle spalle del Lungomare San Marco.

Ignoti avevano sfondato il finestrino di un’auto e portato via delle valigie contenute all’interno appartenenti ad un medico salernitano che stava trascorrendo qualche ora di relax in città.

Durante dei mirati controlli i caschi bianchi hanno trovato le valige con gran parte del loro contenuto in via Togliatti, un’area dove già in passato è stata rinvenuta refurtiva abbandonata dai malviventi, una volta asportati tutti gli oggetti di valore.

Domani il proprietario potrà recuperare i propri beni.