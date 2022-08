Acciaroli: bagnini salvano quattro persone in difficoltà

Quattro persone hanno rischiato di annegare, soltanto il provvidenziale intervento dei bagnini ha evitato l’ennesima tragedia del mare nel Cilento.

È accaduto ieri ad Acciaroli dove Dino Maffia e Pio Vitale, addetti al salvamento del Lido Giù Giò, sono riusciti a fornire aiuto a dei bagnanti in difficoltà.

Quattro vite in salvo a distanza di poco tempo a dimostrazione di quanto la presenza dei bagnini sia essenziale lungo il litorale per rendere più sicura l’estate.

Ieri, complice il mare mosso, più bagnanti si sono trovati in difficoltà e i bagnini hanno fatto la loro parte, mettendo anche a rischio la propria incolumità: in un caso, infatti, uno dei bagnini ha perso il controllo del baywatch in dotazione rischiando a sua volta di annegare.

L’invito è a prestare massima attenzione in mare, in particolare quando sul litorale sventola la bandiera rossa. Comportamenti irresponsabili possono mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità.