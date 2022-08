Perito: fondi dal Ministero per lavori ad Ostigliano

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Carlo Cirillo, ha scelto di destinare un contributo del Ministero dell’Interno per l’esecuzione dell’intervento di sicurezza sociale quale la progettazione e la realizzazione e la messa in sicurezza dello slargo di Via Olmo in Ostigliano frazione.

Fondi dal Ministero dell’Interno per il Comune di Perito

I lavori in programma saranno finanziati con i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientemento energetico e di sviluppo sostenibile; questi sono stati concessi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

A Perito spettano 50 mila euro per l’annualità 2023; i Comuni beneficiari del contributo ministeriale sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori annualità 2023 entro il 15 settembre 2023.