L’Almanacco del 16 agosto 2022

Almanacco del 16 agosto 2022:

Santi del giorno: Santo Stefano d’Ungheria (Re)

San Rocco (Pellegrino e Taumaturgo)

Sant’Armagilo (Abate in Bretagna)

Sant’Ugolina di Vercelli (Vergine ed Eremita)

Santa Serena di Roma (Imperatrice)

San Rocco è il protettore di chirurghi, necrofori, farmacisti, selciatori, pellegrini, viaggiatori, invalidi e prigionieri.

Etimologia: Rocco, l’origine del nome è incerta. Proviene, forse, dal gotico “hruk”, “cornacchia”, ma altri ne attribuiscono la derivazione al nordico “hròkr”, “uomo molto alto”. Latinizzato in “Rochus”, si diffuse in questa forma grazie all’illustre Santo che lo rese celebre. .

Proverbio del giorno:

Donne e buoi dei paesi tuoi.

Aforisma del giorno:

Non c’è ricchezza tranne la vita. (John Ruskin)

Accadde Oggi:

1992 – Debian e il software libero Per nulla soddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux, l’informatico Ian Murdock lancia GNU/Linux Debian, un sistema operativo per computer composto solo da software libero.

Sei nato oggi? Hai un temperamento estroso, fantasioso e sei attratto da tutto ciò che è nuovo ed insolito. Nel mondo del lavoro dovrai lottare per affermare le tue idee anticonformiste, ma col tempo risulterai vincente. In amore sei tu il timoniere della coppia e guidi il partner in una vita a due vivace e stimolante.

Celebrità nate in questo giorno:

1958 – Madonna: Nata a Bay City, nel Michigan, è una star della musica mondiale, riconosciuta come la regina del pop. Cantante, attrice, scrittrice, Madonna, nome d’arte di Madonna Louise Veronica Ciccone, è questo e molto altro ancora, mentre per il Guinness dei primati è l’artista donna che ha venduto di più in assoluto (oltre 300milioni di album nel mondo).

1815 – Don Bosco: Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la congregazione dei Salesiani.

1958 – Rocco Papaleo: Nato a Lauria, in provincia di Potenza, Antonio Rocco Papaleo ha alle spalle una carriera ultraventennale di attore, che lo rende una sorta di ambasciatore della cultura lucana, cui è da sempre molto legato.

Scomparsi oggi:

1977 – Elvis Presley : Il Re del Rock non ha bisogno di altre presentazioni… una leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua a vivere nelle nuove generazioni! Nato a Tupelo (città nel nord-est del Mississippi).