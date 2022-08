Cilento, tre comuni insieme per ottenere fondi Pnrr

Orria, Perito e Ogliastro Cilento, insieme per un progetto di miglioramento della viabilità. Nello specifico l’obiettivo è l’incremento dell’accessibilità e della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale dei tre comuni. L’occasione è offerta dall’assegnazione di risorse Pnrr nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Grande Salerno.

I Cis si basano su accordi tra le amministrazioni centrali, quelle regionali e locali e i soggetti attuatori. E gli interventi sono finanziati con risorse nazionali ordinarie, risorse comunitarie e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In tale ottica lo scorso maggio è stato dato il via al CIS “Grande Salerno” quindi alla procedura amministrativa per la presentazione di proposte progettuali. A essere coinvolto nell’iniziativa è un territorio di 4.954 chilometri quadrati, popolato da poco più di un milione di abitanti, 158 Comuni articolati in aree territoriali omogenee: i 14 Comuni della Costa di Amalfi, 19 dell’Agro Nocerino Sarnese e Valle dell’Irno, 11 dell’area Salerno-Picentini, 20 del litorale cilentano, 94 del Cilento interno, Vallo di Diano e Alburni.

Le proposte progettuali possono essere presentate dai Comuni con una popolazione di almeno 3.000 abitanti, oppure aggregazioni di Comuni più piccoli. Ecco l’accordo tra i Comuni di Orria, Perito e Ogliastro Cilento.

Costo del progetto è di 7,8 milioni di euro. La finalità del partenariato è la realizzazione di un sistema integrato per la valorizzazione dell’offerta turistica, dei valori ambientali, naturali e culturali mediante l’implementazione di servizi innovativi, anche di mobilità sostenibile.