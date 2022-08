Fondi Pnrr: Omignano programma interventi

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, programma interventi da attuare sul territorio comunale.

Ecco gli interventi in programma a Omignano

L’amministrazione comunale intende candidare a finanziamento, i progetti esecutivi già approvati con atti di Giunta Comunale, di seguito indicati:

con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 27 aprile 2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “messa in sicurezza, miglioramento sismico, efficientamento energetico, miglioramento funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio “scuola Primaria” in Via Nazionale di Omignano Scalo” , nell’importo di Euro 1.070.000,00;

, nell’importo di Euro 1.070.000,00; con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 23 marzo 2011 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “ riqualificazione sentieristica in Area Montestella” , nell’importo complessivo di euro 677.644,69;

, nell’importo complessivo di euro 677.644,69; con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 12 dicembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo per il “completamento delle urbanizzazione delle aree PIP in località Pioppo e Corticelle del comune di Omignano” per un importo di euro 812.117,23.

È intenzione dell’Amministrazione Comunale, inoltre, dotarsi di uno studio di fattibilità tecnico economico per la riqualificazione centro storico borgo rurale Casal Soprano e relativa viabilità di collegamento (via Vignali – piazza S. Caterina – via Montestella).

I progetti in questione già approvati sono stati redatti sulla scorta del prezzario in vigore al momento dell’espletamento dell’incarico e pertanto dovranno essere adeguati al nuovo prezzario 2022 intervenuto al fine di poterli candidare a finanziamento.