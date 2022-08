L’Almanacco del 14 agosto 2022

Almanacco del 14 agosto 2022:

Santi del giorno: San Massimiliano Maria Kolbe (Sacerdote e Martire)

Sant’Alfredo (Vescovo)

Sant’Arnolfo di Soissons (Vescovo)

Sant’Ippolito è il protettore di cavalli e carcerieri

Etimologia: Marcella, derivante dal latino “Marcellus”, “cognomen” molto diffuso tra la “gens Claudia”, vede alla base il nome gentilizio romano “Marcus”, la cui etimologia è da ricollegare a Marte, il dio della Guerra. Il nome si ridiffuse successivamente in ambiente cristiano, sostenuto dal culto di numerose sante.

Proverbio del giorno:

Agosto, moglie mia non ti conosco.

Aforisma del giorno:

L’unica scusa per aver fatto una cosa inutile è di ammirarla intensamente. (O. Wilde)

Accadde Oggi:

1480 – La battaglia di Otranto (539 anni fa): Termina la battaglia di Otranto, che ha visto contrapposti per due settimane gli invasori turchi, sbarcati in una baia chiamata poi “dei turchi”, e gli otrantini del Regno d’Aragona.

1893 – Nasce la targa automobilistica: Nel pieno della Seconda rivoluzione industriale (1870-1920) e a sette anni dalla presentazione della prima automobile con motore a scoppio (la storica Patent Motorwagen di Karl Benz), a Parigi si avvertì la necessità di regolare la crescente circolazione di veicoli a motore.

Sei nato oggi? Grazie alla tua intelligenza e sensibilità, sei sempre circondato da amici sinceri e ben presto incontrerai l’anima gemella. Anche sul lavoro non ci sono problemi: svolgi la tua professione con quel pizzico di genialità che ti distingue dagli altri. Cerca però di essere un po’ più oculato nella gestione del denaro.

Celebrità nate in questo giorno:

1971 – Raoul Bova: Nato a Roma, è un attore considerato tra i più affascinanti del panorama italiano. Da adolescente si affaccia al mondo del nuoto e durante il servizio militare riveste l’incarico di istruttore di nuoto. Successivamente segue corsi di recitazione per diventare attore, esordisce in TV in alcune miniserie fino ad ottenere la fama con il film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore (1993).

1926 – Lina Wertmüller: Nata a Roma e registrata all’anagrafe come Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, è una regista e sceneggiatrice, discendente, per parte di madre, da una nobile famiglia svizzera.

1955 – Susanna Camusso Nata a Milano, è la prima donna a guidare il maggiore sindacato italiano, la CGIL, rappresentando i diritti degli oltre 5 milioni e mezzo di iscritti. Si avvicina al sindacato durante gli anni universitari e già a 22 anni si ritrova dirigente locale della FIOM milanese, sindacato dei metalmeccanici della CGIL, mantenendo il ruolo per vent’anni. Nel 2001 sale ai vertici regionali della CGIL, assumendo la carica di segretario generale della Lombardia.

1945 – Steve Martin Attore dall’eccezionale mimica facciale e campione di comicità che, nel 2014, ha visto premiata con l’Oscar la sua ultratrentennale carriera a teatro e sul grande schermo. Nato a Waco.

1945 – Wim Wenders Esponente di primo piano del cinema tedesco, dagli anni Settanta il suo peculiare linguaggio fatto di immagini e spazi infiniti ha diviso pubblico e critica, strappando tuttavia consensi.

Scomparsi oggi:

1988 – Enzo Ferrari: Nato a Modena e qui morto nel 1988, è stato un pilota automobilistico ed imprenditore, fondatore della casa automobilistica che da lui ha preso il nome. La Ferrari è nota in tutto il mondo.

1994 – Elias Canetti: Ultimo esponente della cultura mitteleuropea, fu autore di poche opere ma tutte annoverate tra i capolavori della letteratura del Novecento. Nato a Ruse, nel nord della Bulgaria, e morto a Zurigo.