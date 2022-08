La ricetta: insalata di polpo alla cilentana

L’insalata di polpo alla cilentana è una gustosa ricetta tipicamente mediterranea che viene servita, specialmente nel Cilento costiero, come antipasto di mare, secondo o piatto unico.

Ingredienti ricetta dell’insalata di polpo alla cilentana

1 kg di polpo

600 g di patate

olive nere

olio EVO del Cilento

1 limone

prezzemolo

pepe

sale

Preparazione ricetta dell’insalata di polpo alla cilentana

La ricetta inizia con la pulitura del polpo: aprite la sacca lateralmente con una forbice e svuotatela, poi eliminate gli occhi e il dente al centro dei tentacoli. Con un martelletto frollate il polpo battendolo una decina di minuti per renderlo più tenero. Sciacquate infine per bene i tentacoli e la testa sotto l’acqua corrente per eliminare tutto lo sporco residuo.

Fate bollire l’acqua in una pentola sul fuoco, immergete il polpo e lasciatelo cuocere circa 40-50 minuti.

Nel frattempo lavate le patate e cuocetele per 30-40 minuti in una pentola con acqua bollente. Poi pelatele e tagliatele a tocchetti disponendole in una ciotola.

Spremete il succo di limone in un recipiente, aggiungete un pizzico di sale e pepe mescolando il tutto per bene con l’olio.

Tagliate il polpo a pezzetti e mischiatelo alle patate, condite poi il tutto con il prezzemolo tritato, le olive e il contenuto del recipiente.

Lasciate riposare almeno un oretta in frigorifero e servite l’insalata di polpo alla cilentana fredda accompagnata da un buon vino bianco del Cilento.