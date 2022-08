Comuni degli Alburni, insieme per la valorizzazione ambientale

Protocollo d’intesa tra i Comuni di Bellosguardo, Sant’Angelo a Fasanella e Petina.

CIS Grande Salerno: ecco il progetto di valorizzazione ambientale

Nello specifico, i Comuni, intendono presentare una proposta progettuale denominata “progetto di valorizzazione delle risorse idriche, naturali e culturali della Valle del Fasanella e dei Monti Alburni denominato “Astri d’Acqua” a valere sul contratto Istituzionale di sviluppo “Grande Salerno”.

Il progetto si inserisce nell’ambito cultura e natura per il rilancio culturale e la valorizzazione ambientale, intesa come volano per la rinascita.

I contratti istituzionali di sviluppo, sono strumenti utilizzati per la valorizzazione dei territori, attraverso investimenti che si sviluppano in singoli interventi in opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Il CIS grande Salerno, interesserà aree territoriali omogenee, è possibile presentare proposte progettuali negli ambiti di turismo e mobilità sostenibile, per valorizzare l’offerta turistica, cultura e natura per il rilancio culturale e l’inclusione e innovazione sociale per favorire l’accesso ai servizi delle realtà più fragili, integrazione e innovazione.