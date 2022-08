Casaletto Spartano, efficientamento energetico: interventi alla frazione Battaglia

CASALETTO SPARTANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Concetta Amato, programma interventi di efficientamento energetico.

Efficientamento energetico e interventi di messa in sicurezza alla frazione Battaglia: ecco il progetto di Casaletto Spartano

Nello specifico, gli interventi, interesseranno l’impianto di pubblica illuminazione alla frazione Battaglia. Approvato il progetto esecutivo, nell’importo complessivo pari a € 50.000,00; di cui € 37.881,38 per lavori e € 12.118,62 di somme messe a disposizione.

Il progetto dei lavori è interamente finanziato dal contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno che prevede l’assegnazione di un contributo ai Comuni da impiegare in interventi di efficientamento energetico, come pubblica illuminazione, sviluppo territoriale sostenibile, interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole e patrimonio comunale.

L’Ente, intende provvedere a rendere più attrattivo il piccolo borgo, frazione di Casaletto Spartano. Borgo immerso nella natura e collegato alle altre contrade rurali da importanti sentieri anche religiosi.

Oltre al centro storico, sono presenti edifici sacri come la Chiesa di Santa Maria della Stella, la Chiesa di Sant’Antonio e il Convento di San Francesco.

In estate si festeggiano San Lazzaro e San Rocco con musica e attrazioni per i bambini, è per questo motivo che il Comune vuole provvedere alla pubblica illuminazione, affinchè il borgo sia fruibile a quanti vorranno visitarlo.

Il commento

“Per i piccoli centri, soggetti molto spesso allo spopolamento, è fondamentale investire in opere pubbliche, per rendere i borghi più attrattivi anche dal punto di vista turistico– così fanno sapere da palazzo di città– ecco perchè sono importanti sostegni che arrivano dal Ministero, che fanno si che si accelerino gli iter per programmare interventi“– concludono.