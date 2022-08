Roccadaspide: successo per la prima serata del “Festival dell’Aspide” 

Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Roccadaspide per prendere parte ad uno degli eventi più attesi dell’estate: il Festival dell’Aspide. L’evento, iniziato ieri sera, è partito col botto. Presso i due palchi principali i concerti sono durati fino a notte fonda.

Il grande concerto degli Eugenio in Via di Gioia, tenutosi presso Piazza della Madonnina, ha fatto ballare e cantare proprio tutti. Grande ammirazione hanno suscitato nel pubblico anche le scenografie allestite lungo tutto il corso cittadino ed ispirate al tema scelto per l’edizione 2022: la Terra.

Il Festival dell’Aspide si è rivelato, ancora una volta, un evento ricco di contenuti in grado di mettere d’accordo tutti con decine di concerti gratuiti di diversi generi musicali, tanti artisti di strada lungo tutto il percorso e con la possibilità di usufruire di una vasta area campeggio gratuita.

Per quanto riguarda l’offerta enogastronomica, tutti i palati sono stati accontentati con le varie taverne che hanno proposto i piatti preparati con gli ingredienti della Dieta Mediterranea.

L’evento continuerà stasera quando sui due palchi principali si terranno ben sei concerti e il grande spettacolo di Fulminacci.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale di Roccadaspide, retta dal sindaco Gabriele Iuliano, che ha invitato tutti a partecipare, anche questa sera, all’imperdibile serata conclusiva del Festival dell’Aspide 2022.