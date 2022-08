Castellabate: Polizia Municipale in servizio anche di notte

Partito il progetto sicurezza urbana a Castellabate che prevede l’attivazione dei servizi notturni da parte della Polizia Municipale nei periodi di maggiore affluenza. Attraverso il pattugliamento dell’intero territorio viene garantita l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Grazie alle apparecchiature sofisticate, come lo street control, di cui sono munite le pattuglie sarà possibile effettuare gli adeguati accertamenti sulle autovetture in transito e i loro proprietari anche a diversi metri di distanza.

In questo modo saranno garantiti il miglioramento della sicurezza stradale, il monitoraggio costante dell’afflusso di cittadini e turisti nei punti nevralgici del comune, la garanzia della sicurezza urbana, l’ordine pubblico e decoro urbano in tutte le zone soprattutto quelle considerate a rischio nelle ore notturne.

“La sicurezza sull’intero territorio soprattutto nelle ore notturne in questi periodi di maggiore affluenza turistica è necessaria e va assolutamente tutelata sia per cittadini che per turisti. Questi pattugliamenti notturni della Polizia Municipale con l’uso di strumentazioni sofisticate come lo street control daranno concreto supporto all’ordine e sicurezza pubblica di tutta Castellabate. Ringrazio pertanto tutto il Corpo della Polizia Municipale per l’impegno, la disponibilità e la collaborazione per rendere Castellabate sicura meta turistica”, dichiara il sindaco Marco Rizzo.