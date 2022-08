A Gioi una tre giorni tra sport, gastronomia, arte e musica

GIOI. Dal 13 al 15 agosto andrà in scena “Gioi in festa”, una tre giorni tra sport, gastronomia, arte e musica. L’evento è stato organizzato con la collaborazione delle associazioni Cristian Maio, Vivi Gioi, e la Pro Loco.

Gioi in festa: ecco il programma

L’appuntamento centrale della manifestazione sarà l’ottava edizione del torneo di “Beach Volley Cristian Maio”, a circa 700 m sul livello del mare, che vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutto il territorio limitrofo e non; dopo due anni di stop, la Piazza principale di Gioi si trasformerà per tre giorni in un campo attrezzato di pallavolo sopra la sabbia.

Ci saranno squadre con ospiti dalla Puglia, e da località cilentane come Santa Maria di Castellabate, Piano Vetrale, Stio, Vallo della Lucania. Sponsor del torneo saranno BCC Comuni Cilentani e L.A. Costruzioni di Antonio Laurito. I vincitori saranno premiati con prodotti tipici delle aziende locali.

Il tutto sarà accompagnato da un percorso gastronomico per far assaggiare i prodotti tipici del posto, come la Soppressata di Gioi del Piccolo Salumificio Artigianale e il fusillo preparato presso la Cantina Bianco; non mancherà un percorso dedicato all’artigianato, ed un percorso artistico con l’esposizione di quadri di artisti locali come Mario Romano, Rosalba Ruggiero e Yvone Zellwegwer. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare le due chiese principali di Gioi, la chiesa di Sant’Eustachio e quella di San Nicola.

Per quanto riguarda gli spettacoli musicali, il 13 agosto è in programma il concerto di Daniele Botticchio e il suo gruppo, mentre il 14 agosto serata discoteca con i “Beat 90′”, in collaborazione con il Comune di Gioi. La serata finale della manifestazione del 15 agosto sarà dedicata alla premiazione dei vincitori del torneo di Beach Volley.