Siccità: Corleto Monforte dichiara stato di calamità naturale

CORLETO MONFORTE. Il Comune dichiara lo stato di calamità naturale per la siccità nel corso dell’anno. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Ferraro.

«Il persistere dello stato di siccità, conseguenza delle scarsissime precipitazioni per tutta l’estate sin qui trascorsa, ha compromesso seriamente l’annata agraria e le aziende zootecniche del territorio, senza tralasciare i seri danni arrecati dal caro-carburante e dall’inflazione», fanno sapere da palazzo di città.

Diverse le segnalazioni fatte da allevatori e agricoltori e relative proprio ai gravi danni arrecati dalla siccità che non ha fatto altro che aggravare le condizioni socio-economiche delle aziende già in forte crisi per le sfavorevoli condizioni di mercato del latte, il cui prezzo è sceso ai minimi storici e in molti casi non è sufficiente a coprire i costi di produzione. Le scarse precipitazioni, unite alle altre criticità, dunque, rischiano di pregiudicare l’esistenza stessa degli allevamenti.

Di qui la scelta di dichiarare lo stato di calamità naturale per siccità per l’intero territorio del Comune di Corleto Monforte.