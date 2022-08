L’Almanacco dell’11 agosto 2022

Almanacco dell’11 agosto 2022:

Santi del giorno: Santa Chiara d’Assisi (Vergine)

Santa Susanna (Martire)

San Rufino di Assisi (Vescovo e Martire)

San Gaugerico di Cambrai (Vescovo)

Sant’Eliano di Filadelfia (Martire)

Santa Degna (Venerata a Todi)

Santa Filomena di Roma (Principessa, Vergine e Martire)

Santa Chiara d’Assisi è la protettrice della televisione, di ricamatrici, lavandaie, doratori, stiratrici e ciechi.

Etimologia: Chiara, dal latino “clarus”, “luminoso, illustre”, già molto usato in età imperiale come personale, ebbe larga diffusione anche durante il Medioevo, grazie alla celebre Santa che lo rese celebre..

Proverbio del giorno:

Agosto guai a chi non ha la testa a posto.

Aforisma del giorno:

L’opinione che hai della tua importanza ti perderà, poiché ti credi qualcosa (Menandro)

Accadde Oggi:

1999 – Eclissi solare quasi totale in Italia: L’ultima eclissi solare del millennio. Un’eclisse è totale quando il Sole è oscurato completamente dalla Luna. Il periodo di totalità può andare da pochi secondi a circa 7 minuti, a seconda della posizione relativa della Luna e dell’osservatore.

1934 – Apre la prigione di Alcatraz: C’è un’isola nella baia di San Francisco che, per circa un trentennio, ha rappresentato nell’immaginario collettivo un “luogo del non ritorno”, da dove era umanamente impossibile fuggire… tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. È l’isola di Alcatraz!

Sei nato oggi? La serietà è il tuo tratto distintivo. Intelligenza e capacità di concentrazione ti aiutano ad ottenere brillanti risultati nel lavoro e negli studi, con una forte predisposizione per quelli linguistici. In amore sei altrettanto serio e la vita ti ricambia facendoti ben presto incontrare un partner degno di te.

Celebrità nate in questo giorno:

1961 – Maria Teresa Meli: Nata a Roma, è una giornalista della carta stampata e della TV, tra le maggiori esperte di politica italiana e apprezzata come “retroscenista” del Partito Democratico.

1892 – Giuseppe Di Vittorio: Nato a Cerignola, in provincia di Foggia, la lunga attività di politico, sindacalista e antifascista è stata improntata, per tutta la sua durata, alla difesa dei diritti dei lavoratori e degli ideali della Costituzione repubblicana, alla cui stesura ha partecipato in prima persona.

1953 – Hulk Hogan: Fisico possente, chioma e baffi da vichingo, atteggiamento istrionico. Questi gli aspetti che l’hanno reso un assoluto protagonista dei ring “televisivi” mondiali negli anni Ottanta e Novanta.

Scomparsi oggi:

2014 – Robin Williams Le sue interpretazioni sul set risultano sempre di profonda intensità, sia quando commuove sia quando strappa un sorriso. Americano di Chicago, comincia la carriera di attore a teatro, con i mimi (in cui era specialista) e con parti comiche. Esperienza che mette a frutto, alla fine degli anni Settanta, nella popolare serie televisiva Mork & Mindy, interpretando un simpatico alieno il cui originale saluto (Na-no Na-no) diviene un tormentone.

1953 – Tazio Nuvolari: Nato a Castel d’Ario (in provincia di Mantova) e morto a Mantova l’11 agosto 1953, è stato un pilota motociclistico e automobilistico dal 1920 al 1950. La stampa ha creato per lui vari nomignoli come “Mantovano volante” e “Nivola”.