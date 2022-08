￼I migliori 10 e-commerce del settore arredo bagno

Vuoi rinnovare il tuo bagno e preferisci la comodità degli acquisti online? Ci sono centinaia di negozi di mobili online che possono rendere i tuoi nuovi rivestimenti un gioco da ragazzi ma, se vuoi evitarti ore di ricerca, continua a leggere questa selezione dei 10 migliori e-commerce di arredo bagno del 2022.

Su questi siti, selezionati dalla classifica stilata da Casaleggio Associati a Luglio 2022, troverai splendidi mobili e decorazioni per la casa in un’ampia varietà di stili, oltre a spedizioni veloci (e spesso gratuite). Alcuni di questi rivenditori hanno nomi molto comuni – IKEA, Iperceramica, ecc. – ma altri, potrebbero essere una sorpresa.

1. Iperceramica

Iperceramica è la più grande catena italiana di negozi per la vendita di pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo bagno. Il suo catalogo e-commerce abbina design e qualità dei materiali alla convenienza per il cliente, proponendo una gamma di prodotti completa e sempre al passo con le ultime tendenze, che punta soprattutto al Made in Italy.

2. IKEA

Sul catalogo IKEA puoi scegliere i mobili per il bagno facilmente coordinabili di diverse dimensioni, prendendo le misure per creare un ambiente funzionale e ben organizzato. Grazie al planner online puoi progettare dal vero il tuo nuovo bagno, per regolarti con lo stile e le dimensioni.

3. Mondo Convenienza

Il catalogo Bagni di Mondo Convenienza è ricco di modelli adatti a ogni esigenza, con mobili componibili a terra o sospesi, mobiletti con cassetti e ante, armadi e scarpiere anche a specchio. Completano l’offerta piccoli dettagli per chi ama l’arredamento moderno e stiloso. Dalle scarpiere alle specchiere, fino agli accessori come miscelatori classici e dal design moderno e stiloso, nel catalogo Mondo Convenienza c’è davvero tanto da scegliere.

4. Westwing

Il catalogo Westwing propone un’esclusiva vendita online di arredo bagno con sconti fino al 60% in esclusiva per gli iscritti a Westwing. L’azienda è il leader europeo nell’E-Commerce home & living per gli appassionati di casa, offrendo un’esperienza cliente estremamente all’avanguardia.

5. Kasanova

Kasanova è oggi sinonimo di articoli per la casa e casalinghi e non c’è marchio di questo settore nel nostro Paese che abbia una distribuzione più capillare di quella che è riuscito a costruire Kasanova. Con oltre 1.700 punti vendita sul territorio italiano e un ricco catalogo digitale all’attivo, offre organizer per bagno, soluzioni per la lavanderia e molto altro.

6. Deghi

Deghi è un e-commerce specializzato in prodotti per l’arredo bagno, arredo giardino e arredamento d’interni a prezzi competitivi. Nel 2018 balzò agli onori della cronaca per aver battuto Ikea nella competizione nazionale “Insegna dell’anno” e oggi continua ad essere uno degli store digitali preferiti dagli italiani alla ricerca di un arredo di qualità ma dai costi contenuti.

7. Maisons Du Monde

Maisons du Monde è un’azienda francese di arredamento, decorazione e complementi d’arredo, diffusa con punti vendita in vari paesi. Diversi stili si riflettono nella sua gamma costantemente rinnovata di mobili e decorazioni per il bagno e la casa. Maisons du Monde crea prodotti modellati sull’onda del tempo e con un solo obiettivo: plasmare uno stile autentico e personale.

8. Leroy Merlin

Se vuoi progettare un bagno da zero, Leroy Merlin è la soluzione più completa. L’azienda offre, oltre ai tradizionali articoli dell’e-commerce (mobili e rivestimenti), anche idee e ispirazioni e un servizio di progettazione che permette di rinnovare il bagno in un giorno solo. Molte le offerte e tanti gli incentivi statali a disposizione.

9. Bagno Italia

Bagno Italia è un’ azienda specializzata nella vendita on-line,tramite sito internet, di mobili da bagno, cabine idromassaggio, vasche, sanitari, miscelatori, con esperienza trentennale. Nel catalogo troverai, mobili e complementi d’arredo di diverse tipologie: classico, moderno o tradizionale, a prezzi di fabbrica.

10. Arredissima

Gli showroom Arredissima espongono mobili e arredamento per il bagno dal design classico o moderno in grado di dare un tocco originale e personale all’ambiente più intimo della casa. Il catalogo offre un’ampia selezione di mobili per il bagno: mobili sottolavabo, specchiere, mobili da bagno sospesi, tutte soluzioni modulari e personalizzabili grazie alla ricca scelta di finiture.