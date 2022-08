L’Almanacco del 10 agosto 2022

Almanacco del 10 agosto 2022:

Santi del giorno: San Lorenzo (Diacono e Martire)

San Besso (Martire)

Etimologia: Lorenzo, è un nome di chiara origine etnica: “laurentius”, “cittadino di Laurentum”, dal termine prelatino che designava questa antica città laziale, oggi del tutto scomparsa, che sorgeva vicino ad un albero di lauro, venerato come sacro.

Proverbio del giorno:

Il giusto porta la pena per il peccatore.

Aforisma del giorno:

Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? (Gesù)

Accadde Oggi:

1910 – Padre Pio diventa sacerdote: Nel Duomo di Benevento è ordinato sacerdote Francesco Forgione, il giovane Fra’ Pio, originario di Pietrelcina. Non ha ancora 24 anni, ma il vescovo ha deciso di fare un’eccezione. Dopo quattro giorni celebrerà la prima Messa.

1984 – Debuttano i Red Hot Chili Peppers: Edito da Mca, esce Red Hot Chili Peppers, album d’esordio dell’omonima rock band fondata a Los Angeles da tre compagni di scuola: Michael “Flea” Balzary (bassista), Anthony Kiedis (cantante) e Hillel Slovak (chitarrista).

1793 – Apre il Louvre: In una Parigi uscita dagli orrori della Rivoluzione Francese e sulla soglia di quello che la storia ricorderà come il Regime del Terrore, apre al pubblico il “Muséum central des Arts“, oggi conosciuto come Museo del Louvre dal nome del palazzo preesistente all’edificio rinascimentale.

1893 – Costituita la Banca d’Italia Con la fusione di quattro banche (la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana) viene costituita la Banca d’Italia, che diventerà poi la banca centrale della Repubblica italiana.

Sei nato oggi? Sei gentile, attraente e socievole. I rapporti umani per te sono molto importanti e sai gestire le relazioni sociali con grande abilità: questa predisposizione ti tornerà utile anche nel lavoro e ti aiuterà a raggiungere una buona posizione. In amore sei molto indipendente e se ti legherai a qualcuno lo farai solo a ragion veduta.

Celebrità nate in questo giorno:

1960 – Antonio Banderas Nato a Malaga, nel sud dell’Andalusia, è uno delle star di Hollywood che più rappresentano il cinema spagnolo. Alla principale attività di attore unisce quella di doppiatore e produttore cinematografico.

1965 – Lorella Cuccarini: Nata a Roma, conduttrice televisiva e showgirl, cantante e ballerina, lanciata da Pippo Baudo, ha condotto numerosi show televisivi, per un periodo in coppia con Marco Columbro.

1810 – Camillo Benso conte di Cavour Nato a Torino, le sue origini nobili si evincono dal lungo nome Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e di Isolabella. Per la storia d’Italia Unita viene ricordato, insieme a Garibaldi e Vittorio Emanuele II, come l’artefice dell’impresa unitaria e il primo premier della storia.

1973 – Javier Zanetti: Nato a Buenos Aires, è un ex calciatore argentino con un bisnonno friulano (dal comune di Sacile). Dal 1995 alla fine del campionato 2013/14 (ben 19 stagioni e a quasi 41 anni!) ha indossato 615 volte la maglia dell’Inter in campionato, diventando quarto nella classifica di tutti i tempi delle presenze in serie A al termine del campionato 2016/17, primo tra gli stranieri.