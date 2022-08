Agropoli, rinvenuta donna senza sensi in strada

Una donna è stata ritrovata questa notte, intorno alle 23, nella piazzetta adiacente via della Libertà, nei pressi della Fornace. La malcapitata si trovata sotto una struttura in lamiera utilizzata per l’esposizione di frutta e verdura.

A notarla sono stati gli uomini della Protezione Civile, durante il loro servizio di sorveglianza notturna.

Del caso sono stati informati i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli.