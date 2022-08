Sala Consilina: sequestrato un milione di euro a due esponenti del “clan Muto”

Il personale della Divisione Polizia Anticrimine dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Salerno e quello del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di un’impresa commerciale ed otto unità immobiliari.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione di Potenza, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia e del Questore di Salerno nei confronti di V. G. di 66 anni e di C. G. di 42 anni per un valore stimato in circa un milione di euro.

Contestualmente è stata notificata la Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni nei confronti di G. V. e due per C. G..

Sulla base degli elementi probatori raccolti dalla Polizia di Stato a carico del 66enne, già condannato nel 2019 dal Tribunale di Paola alla pena di 26 anni di reclusione per i delitti di tentata estorsione e associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e con precedenti penali per i reati di rapina, ricettazione e spendita di banconote falsificate, sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di appartenenza alla cosca calabrese nota come “clan Muto”, con base operativa e strategica in provincia di Catanzaro.

Nella medesima indagine per traffico di sostanze stupefacenti è risultato coinvolto anche il 42enne, che è stato ritenuto caratterizzato, ai sensi delle disposizioni del Codice antimafia, da profili di pericolosità sociale qualificata.

Gli accertamenti patrimoniali condotti dalle Fiamme Gialle salernitane hanno poi consentito di rilevare la titolarità di un cospicuo patrimonio, schermato anche attraverso la formale intestazione di beni immobili ai propri familiari e la conduzione di un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Pertanto, sono stati sottoposti a vincolo cautelare quattro fabbricati nel Comune di Centola, a Sala Consilina e a Roma. Inoltre sono stati sottoposti a vincolo anche 4 terreni a Sala Consilina ed i beni aziendali riconducibili ad un’attività commerciale di bar.