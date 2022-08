Pioppi, rischia di annegare: anziana salvata dal bagnino

Provvidenziale intervento di salvataggio questa mattina sul litorale di Pioppi, nel comune di Pollica. È successo nel tratto libero di litorale adiacente il lido Promenade Blu. Una anziana, ultra ottantenne, è rimasta insabbiata a ridosso degli scogli e non riusciva più ad alzarsi, rischiando così l’annegamento.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo Amedeo Criscuolo, 17 anni, bagnino presso il vicino stabilimento balneare, che non ha esitato a gettarsi in acqua per raggiungere la donna in difficoltà.

Dopo vari tentativi l’anziana è riuscita ad aggrapparsi al giovane che nuotando l’ha trascinata fino a riva. Per merito del suo intervento tutto si è concluso per il meglio. Per l’anziana soltanto tanto spavento.