L’Almanacco del 9 agosto 2022

Almanacco del 9 agosto 2022:

Santi del giorno: San Romano (Martire)

Santa Teresa Benedetta della Croce (Martire)

Santi Fermo e Rustico (Martiri)

Etimologia: Fermo, dal latino “firmus”, “fermo”, è un personale attestato in tutta Italia, specie al Centro, grazie al culto per alcuni santi celebrati dal Martirologio. In Spagna, il diminutivo “Fermin” è diffuso in tutti i Paesi baschi, grazie alla celeberrima Corsa dei Tori di Pamplona (Navarra), celebrata in nome di San Fermìn.

Proverbio del giorno:

Acqua d’agosto: olio, miele e mosto.

Aforisma del giorno:

Il pregio della vittoria si considera dalle difficoltà. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1173 – Iniziano i lavori della Torre di Pisa: Iniziano i lavori per la costruzione del campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Il monumento nel 1987 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

1930 – Esordio di Betty Boop: Con il cortometraggio Dizzy Dishes debutta nel mondo dei cartoon l’esplosiva Betty Boop. Anche se in questa prima apparizione ha le sembianze di un barboncino, Betty si presenta già nella sua veste sexy e spiritosa, destinata a sconvolgere l’America puritana degli anni 30.

Sei nato oggi? La natura ti ha regalato bellezza, intelligenza e prontezza di spirito. Hai dunque molte doti naturali per ottenere ciò che vuoi. Sei però un po’ troppo sensibile all’adulazione: fai attenzione a non farti incantare da falsi amici. In amore spesso pretendi più di quel che dai: sii più disponibile.

Celebrità nate in questo giorno:

1920 – Enzo Biagi: Nato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Il giornalismo era il sogno della sua vita e cominciò a realizzarlo a 17 anni, scrivendo di cronaca e colore per il quotidiano cattolico L’Avvenire. Dopo aver partecipato alla Resistenza, nel 1952 assunse la direzione del settimanale Epoca, che con lui diventò la prima rivista italiana.

1959 – Toni Servillo: Nato ad Afragola, in provincia di Napoli, il vero nome è Marco Antonio Servillo. Col nome d’arte Toni Servillo figura tra le star del cinema italiano più apprezzate all’estero.

1963 – Whitney Houston: Nata a Newark, in New Jersey, Whitney Elizabeth Houston è stata una cantante e attrice statunitense, ricordata come una delle voci più belle della storia della musica.

1939 – Romano Prodi: Nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è un politico di lungo corso, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008.

1973 – Filippo Inzaghi: Nato a Piacenza, è un ex calciatore, per un anno dal giugno 2014 allenatore del Milan, condotto al decimo posto e quindi fuori dalle competizioni europee.

Scomparsi oggi:

1962 – Hermann Hesse: Autore e aforista tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Nato a Calw, nel sud della Germania.