La prevenzione non va in vacanza: ad Agropoli screening gratuiti della vista

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa di Iapb Italia Onlus per prendersi cura della vista durante l’estate. “La prevenzione non va in vacanza” è la campagna informativa promossa da Iapb Italia Onlus per sensibilizzare le persone a prendersi cura della salute dei loro occhi anche in vacanza.

L’obiettivo è invitare le persone a non abbassare la guardia, adottando uno stile di vita sano durante la stagione estiva, seguendo una dieta varia ed equilibrata e prestando la massima attenzione agli effetti dannosi che il sole può provocare alla salute degli occhi.

Mercoledì 10 e giovedì 11 agosto 2022, la campagna farà tappa anche ad Agropoli presso il Lido Il Raggio Verde, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Previsto lo screening oculistico gratuito aperto non solo alla cittadinanza ma anche ai vacanzieri presenti sul territorio.

Ad effettuare la visita sarà un medico con assistente, supportati dai rappresentanti dell’associazione UICI di Salerno