A Sanza due serate tra cultura e musica

SANZA. Due eventi di spessore per il prossimo fine settimana a Sanza. Nei giardini di piazza San Francesco, sabato 13 agosto con inizio alle ore 21.30, il concerto Jazz Absolute Three – feat Susan Dibona. Quattro artisti di fama internazionale in un live Jazz di grande spessore. Frank Marino al basso, Salvatore Sangiovanni al piano, Fabrizio La Fauci alla batteria. La voce di Susan Dibona.

Evento di spessore culturale anche domenica 14 agosto in piazza Plebiscito, dalle ore 21.00 con l’iniziativa “LibrialBorgo”. Sarà il medico e scrittore Pasquale Bacco a discutere del suo ultimo libro: “Maledetto vaccino, Divisioni in tempo di guerra”.

Un libro firmato da Edoardo Polacco, avvocato penalista noto alla stampa nazionale come “l’Avvocato di Bibbiano”, e Pasquale Bacco medico esperto di medicina legale e patologie cronico degenerative, medico no vax poi convertito, che in un dialogo tra estremi opposti, propone uno scontro senza esclusione di colpi tra i due autori, schierati su versanti lontani e inavvicinabili.

Un confronto serrato tra chi combatte per la libertà di scelta e chi ha cambiato idea sull’opportunità di vaccinarsi secondo regole imposte dall’alto. A dialogare con Pasquale Bacco saranno il medico oncologo, Consigliere regionale Tommaso Pellegrino ed il docente universitario Ferdinando Longobardi. Un dibattito animato dagli spunti del giornalista Lorenzo Peluso. Attesi gli interventi dei Consiglieri comunali Marisa Vitolo e Ivan Peluso e del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito.

In piazza Plebiscito la serata si concluderà con le note musicali tra mandolino e piano con i maestri Achille Giordano e Massimiliano Essolido. Ad arricchire le due serate, anche la degustazione di birra artigianale prodotta dalla neonata esperienza dei giovani di “84030”, piccolo birrificio artigianale locale che punta sulla valorizzazione delle tipicità locali, forza di un prodotto nuovo nel panorama enogastronomico campano.