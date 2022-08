Vibonati: attesa per i concerti di Orietta Berti e di Andrea Sannino

Continuano gli appuntamenti dell’estate 2022 a Vibonati. Ricco ed intenso il calendario degli eventi predisposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuel Borrelli. Il programma vede mercoledì 10 agosto alle ore 21,30 in Piazza Maria Santissima di Portosalvo, il conferimento del noto Premio Letterario “Torre Petrosa” alla giornalista Serena Bortone.

Venerdì 12 agosto a Villammare arriva Orietta Berti. Il concerto si terrà a partire dalle ore 22 in Piazza Don Giuseppe Pace. Stessa location e stesso orario sabato 13 agosto per il concerto di Monica Sarnelli.

Grande attesa domenica 14 agosto per il concerto del cantautore napoletano Andrea Sannino.

Giorno 16 è la volta di Spaziotempo80live musica leggera anni 80 mentre giovedì 18 a Vibonati nell’ambito della Rassegna Panorami Musicali spazio alle chitarre flamenco con I POTERICO.

«Abbiamo previsto per questa estate un cartellone vivace ed attento ai diversi tipi di pubblico- dice il sindaco Borrelli- guardando al mondo della musica, degli incontri letterari con grandi nomi del panorama culturale come Serena Bortone, Valeria Parrella, Antonio Monda. Abbiamo inoltre nell’ambito della Rassegna Racconti e fiabe programmato diversi appuntamenti ludici e di animazione per i più piccoli sia a Villammare che nel borgo di Vibonati.»

Gli eventi continuano Sabato 20 agosto presso il museo civico a Vibonati per una manifestazione in memoria di Vincente Gerbasic e la presentazione del libro” Los espasios calidos”.

In contemporanea, sempre Sabato 20 agosto a Villammare Angela Rosauro presenta il libro “Catàmmari catàmmari”, mentre Domenica 21 agosto è la volta di Pasquale Cuofano con il libro “La sfida dalla solitudine alla speranza”.

Dal 23 al 27 Agosto riflettori accesi su Villammare Film Festival.

Il cartellone di Agosto termina il 28 con il concerto di Davide Cantarella percussionista e con la presentazione il 29 del libro “ALESSAndrina” firmato da Assunta Orlando

Infine Martedì 30 agosto a Vibonati spettacolo musicale a cura di MGM101.