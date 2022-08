Paura a Trentova: spunta un serpente in spiaggia

Grosso serpente in spiaggia, attimi di paura ad Agropoli. È successo questa mattina presso la baia di Trentova, nei pressi dello Scoglio del Sale. Alcuni bagnanti hanno avvistato il grosso rettile e hanno fatto scattare l’allarme. Intervenuti i volontari dell’associazione Genesi, che già da tempo operano per la tutela della fauna locale.

Serpente a Trentova: l’intervento dell’associazione Genesi

“Ci hanno contattati per la presenza di un grosso serpente – ha spiegato Gerardo Scotti – Si tratta di un maschio di Elaphe quatuorlineata o cervone”.

L’esemplare è stato recuperato e messo in salvo. Domani verrà liberato.

“Un po’ di sano spavento per i turisti che sono stati bravi e non gli hanno fatto nulla – ha aggiunto Scotti – Domani lo liberiamo in una zona sicura dove non spaventerà nessuno”.

I precedenti

Questo non è il primo esemplare di cervone salvato dall’associazione Genesi. Nei giorni scorsi una femmina è stata recupera in un pozzo.

“Questo colubride è tipico della nostra zona è un costrittore privo di veleno. È probabile che abbia seguito qualche topolino che atratto da avanzi di cibo si aggirava lì e che poi si sia ritrovato in acqua – spiegano dall’associazione Genesi – Questi animali sono nuotatori eccellenti e quello è il loro ambiente che l’uomo invade per fare i bagni. Sono importanti bio regolatori e mitigano fortemente la presenza di topi che sono tipici della loro predazione”.

L’invito e a salvaguardare i serpenti: “non fategli male, segnalate sempre la loro presenza se sgradita o se feriti a carabinieri forestali, ASL , e associazioni”, conclude Gerardo Scotti.