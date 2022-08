Incidente ad Agropoli, auto contro saracinesca

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Pio X ad Agropoli. Forse a causa della presenza di liquido sull’asfalto si è registrato un tamponamento tra due vetture, una delle quali, una Fiat Punto, è uscita di strada finendo la sua corsa nella saracinesca di una attività.

Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

Intervenuti anche gli uomini di Pissta per il ripristino post incidente della carreggiata.