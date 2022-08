Foto | InstaCilento, la settimana in 10 scatti

Il quotidiano raccontato da voi, grazie alle foto pubblicate su Instagram. Ecco i migliori scatti riguardanti il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni pubblicati sul social network.

Per far sì che anche le tue immagini vengano pubblicate su InfoCilento.it basta taggare il profilo @infocilento nelle foto che pubblicherai on line

Ascea Marina- foto di @vieninelcilento

Certosa di Padula- foto di @cilentolandia

Centro storico di Agropoli- foto di @jipers.89

Palinuro )Centola)- foto di @barbaraburgalassi

Pisciotta- foto di @luisinialessandra

Santa Maria di Castellabate- foto di @lifeinsalerno

Agropoli- foto di @felice.mandia

Pianoro di Ciolandrea- foto di @campaniadavivere

Camerota- foto di @ilmioviaggioacamerota