Agropoli, donna investita in via Sanfelice

Incidente stradale questa mattina intorno alle 12 in centro ad Agropoli. Una donna è stata investita all’incrocio tra via Piave e via duca Sanfelice.

Stando alle prime ricostruzioni l’anziana stava attraversando la strada quando sarebbe stata colpita da una vettura in transito.

La malcapitata è stata sbalzata a terra riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno inviato sul posto una ambulanza della Croce Bianca. La donna è stata trasferita in ospedale.

Per ricostruire la dinamica del sinistro presenti gli agenti della polizia municipale. Questo non è il primo incidente che si verifica in zona.