24enne accusa malore sul Monte Cervati: salvato

Attimi di paura questa mattina sul Monte Cervati. Un giovane, 24 anni, è stato soccorso dopo un malore dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando al 118 di Vallo della Lucania arriva la richiesta di aiuto per un ragazzo colto da malore nei pressi del Rifugio sul Monte Cervati nel comune di Piaggine.

I mezzi del 118 sono impegnati in altri soccorsi, per cui è stata allertata la polizia che è decollata da Capodichino e ha raggiunto l’elisuperficie di Teggiano dove ha preso a bordo i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico.

Iniziate quindi le operazioni per recuperare il giovane colto da malore, un intervento portato a termine anche in condizioni difficili a causa delle avverse condizioni meteo. Il giovane di origini rumene è stato quindi trasferito in ospedale.