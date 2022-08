Roberto Cavalli ad Acciaroli con il suo yatch

Roberto Cavalli approda ad Acciaroli. Il noto stilista è arrivato in porto con Freedom, uno yatch di 28 metri progettato da Tommaso Spadolini che lo ha sviluppato lavorando in stretta sinergia proprio con Cavalli.

Al porto di Acciaroli Roberto Cavalli è accompagnato anche dalla fidanzata Sandra Nilsson (nelle foto di Veronica La Greca).

Il Freedom di Roberto Cavalli non è l’unico yacht di lusso nel Cilento. A Palinuro c’è il Polar Star. Ha 12 posti letto in 6 cabine con bagno: le cabine ospiti si trovano sul ponte principale.

L’area dedicata al proprietario ha una suite, un rifugio e bagno per lui e per lei, ha un ponte privato e gode di una vista panoramica verso prua e su entrambi i lati, con enormi finestre. Ha anche una piscina sul ponte di poppa per 10 persone. Vasti ponti all’aperto a poppa, a prua e sul sundeck offrono molti posti a sedere per cenare all’aperto o rilassarsi e ci sono numerose docce in aggiunta a quelle nelle cabine.

Lo yatch viene noleggiato ad oltre 400mila euro a settimana in alta stagione.