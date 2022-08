Monte Cicerale in festa per San Donato

Anche quest’anno a Monte Cicerale la comunità organizza i festeggiamenti in onore di San Donato. Un evento particolarmente sentito.

Il programma dei festeggiamenti entra nel vivo questo weekend. Nella serata di oggi (6 agosto) è infatti previsto il concerto di Mario Maglione e lo spettacolo di Paolo Caiazzo di Made in Sud.

Il 7 agosto, giorno tradizionalmente dedicato a San Donato, si festeggia il santo con una solenne celebrazione religiosa (ore 19:15) cui seguirà la processione per le vie del paese. Al termine uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

In serata, alle ore 22.30, il concerto dei Triotarantae e lo spettacolo comico del duo di Sex and the Sud.