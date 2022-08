“Laurino Happy Run”: il 19 agosto, partecipa alla corsa più divertente e colorata del Cilento

Insieme per regalare un momento di svago e di divertimento in questa estate 2022, è questo l’obiettivo di “Laurino Happy Run“, letteralmente “corsa divertente”, in programma per il 19 agosto.

Un evento organizzato dall‘Associazione Laurino Antica Civitas, coordinata dal Presidente Salvatore D’Agostino con il supporto del Comune di Laurino e Piaggine. Manifestazione internazionale che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa e allegria.

Unica regola? Divertirsi e stare bene, condividendo momenti di spensieratezza, che tanto sono mancati negli ultimi anni a causa delle restrizioni causa Covid-19.

Ecco il programma completo di Laurino Happy Run

Il punto di ritrovo sarà in contrada S. Antonio alle ore 14:30, alle ore 15:00, sarà attivo il servizio navetta per Piaggine.

La partenza sarà da corso Sayalonga a Piaggine alle ore 16:00 inizio dell’animazione e Dj, alle ore 18:00 è prevista la partenza.

In Piazza Santa Sofia a Laurino è previsto l’arrivo alle ore 20:00 con il party diretto da Lele Joop con Alex Dm, il tutto accompagnato da food e beverage.

Termine ultimo per le iscrizioni, domenica 7 agosto

Le iscrizioni, sono aperte fino al 7 agosto, nella quota di partecipazione, € 10,00, è incluso anche il kit composto da t-shirt, colori e acqua.

Insieme a tutti i color runner, potrai trascorrere una giornata indimenticabile e correrai i 6km più colorati, divertenti e pazzi del pianeta.